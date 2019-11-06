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На Урале должник облил пристава-исполнителя бензином

Мужчина, долг которого составляет 25 млн рублей, угрожал поджечь представителя службы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) должник, к которому пришли сотрудники Федеральной службы судебных приставов, облил одного из них бензином и угрожал его поджечь, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Должник облил пристава бензином и зажег зажигалку. Грозился поджечь", - сообщил источник, добавив, что сотрудник УФССП в результате инцидента не пострадал. В пресс-службе СК РФ по Свердловской области журналистам подтвердили информацию об инциденте.

"Днем 6 ноября поступила информация о том, что гражданин, проживающий в одной из квартир дома по улице Дружинина в Нижнем Тагиле, угрожает воспламенением горючей жидкости в присутствии сотрудников службы судебных приставов, прибывших для осуществления исполнительских действий по решению суда", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что в отношении гражданина, угрожавшего приставу, и еще нескольких лиц в 2017 году было возбуждено исполнительное производство, направленное на возврат совокупно 25 млн рублей. В рамках него они должны были освободить занимаемое ими жилое помещение по адресу, где произошел инцидент.

"На данный момент приостановлены действия [по выселению] до принятия решения правоохранительными органами по привлечению должника к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияСвердловская область
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