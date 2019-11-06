В Свердловской области издадут книгу "Конституция глазами детей"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Книгу "Конституция глазами детей" планируют издать ко Дню Конституции в Свердловской области, сообщила в среду председатель правления регионального отделения Российского детского фонда Марина Черкасова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Ко Дню Конституции заявлен социальный проект, когда наши ребята-волонтеры приедут в детские дома с презентацией о Конституции - что это такое, почему она важна, изменяется ли она, о каких правах ребенка говорит и так далее. По итогам состоится две выставки, <…> в результате будет издана книга "Конституция глазами детей", - сказала она.

Черкасова отметила, что в реализации проекта примут участие региональные уполномоченный по правам ребенка, отделение Российского детского фонда, Уставный суд и Министерство социальной политики региона.

День Конституции отмечается 12 декабря, в этот день в 1993 году ее приняли всенародным голосованием.