Власти уволили главврача больницы в Челябинской области, где женщине вытерли лицо тряпкой

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Главврач городской больницы № 2 в Миассе Челябинской области был уволен по результатам проверки, подтвердившей нарушения прав пациентки, которой вытерли лицо тряпкой, смоченной в тазике на полу. Об этом ТАСС в четверг сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Проверка больницы проводилась из-за видеоролика, появившегося в местных СМИ в начале недели, на котором лицо обнаженной пациентки сотрудница медучреждения вытирает тряпкой, смоченной в тазике на полу. Процедура вызвала негативные эмоции пациентки.

"Нарушения подтвердились. Главный врач уволен", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Минздрава области журналистам также сообщали, что видеосюжет содержит материалы, отражающие нарушение прав женщины.