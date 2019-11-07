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Главе Чебаркуля предъявили обвинение по трем статьям

Сергей Ковригин обвиняется в получении взятки, превышении и злоупотреблении полномочиями

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области предъявили главе Чебаркуля Сергею Ковригину обвинение в получении взятки от коммерческой фирмы, превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ, ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ, ч. 4 ст. 290 ("Получение взятки главой органа местного самоуправления") УК РФ. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году глава получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу [фирме] объектов муниципальной собственности (городских коммунальных сетей - прим. ТАСС).

Теги
РоссияЧелябинская область
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