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Трое детей и один взрослый находятся в реанимации после отравления угарным газом в Югре

Их состояние оценивается как средней степени тяжести

ТАСС, 7 ноября. Трое детей и взрослый находятся в реанимации после отравления угарным газом в жилом доме в Ханты-Мансийске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы окружной клинической больницы, куда доставили пострадавших.

"На данный момент один взрослый и трое детей находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие проходят лечение в стационарных отделениях медицинского учреждения: пять детей - в педиатрическом отделении, взрослый - в терапевтическом. Их состояние ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что десять человек госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, из них восемь детей. Прокуратуры ХМАО проводит проверку по этому факту. Отравление, по предварительным данным, произошло из-за неисправного обогревателя, тепловой пушки или дизель-генератора.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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