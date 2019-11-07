Детей в двух школах Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Дети, которые обучаются в школах № 3 и № 8 в Ханты-Мансийске, переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев пневмонии у учеников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном информационном портале органов местного самоуправления города.

"По решению главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району в двух школах города введена дистанционная форма обучения детей с 7 до 16 ноября включительно в целях сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. <…> В связи с регистрацией случаев заболевания пневмонии в средних образовательных школах № 3 и № 8 окружной столицы введены противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.