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Детей в двух школах Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии

Противоэпидемические меры ввели в школах № 3 и № 8

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Дети, которые обучаются в школах № 3 и № 8 в Ханты-Мансийске, переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев пневмонии у учеников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном информационном портале органов местного самоуправления города.

"По решению главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району в двух школах города введена дистанционная форма обучения детей с 7 до 16 ноября включительно в целях сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. <…> В связи с регистрацией случаев заболевания пневмонии в средних образовательных школах № 3 и № 8 окружной столицы введены противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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