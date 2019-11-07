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Апелляцию по делу бывшего сити-менеджера Челябинска будут рассматривать в Екатеринбурге

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил подсудность дела Сергея Давыдова

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Апелляцию по уголовному делу бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, будет рассматривать не Челябинский областной суд, а Свердловский областной суд. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление председателя Челябинского областного суда об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. В качестве суда апелляционной инстанции определен Свердловский областной суд. В ближайшие дни материалы уголовного дела будут направлены в Екатеринбург", - сказала собеседница агентства. Подсудность изменили, так как у Челябинского облсуда есть основания, которые мешают рассмотреть дело, сообщили ТАСС в пресс-службе, не раскрывая подробности.

В сентябре прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда первой инстанции о прекращении производства по уголовному делу.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено, дело вернули в суд для повторного рассмотрения.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.

Теги
РоссияСвердловская областьЧелябинская область
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