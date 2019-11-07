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На Ямале откроют четыре новых субсидируемых авиамаршрута с 2020 года

В частности, ямальцы смогут воспользоваться льготным тарифом при полетах в Крым и на Кубань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Четыре новых субсидируемых авианаправления откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 2020 года, в частности, в Крым и на Кубань, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"С нового года расширится сеть субсидируемых авианаправлений. Ямальцы смогут воспользоваться льготным тарифом по следующим маршрутам: Салехард - Сочи, Салехард - Тюмень, Новый Уренгой - Сочи, Ноябрьск - Симферополь. При этом существующая сеть сохранится. Так, в 2020 году округ будет субсидировать 30 межрегиональных и 25 межмуниципальных маршрутов", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО Максима Першикова, в ближайшее время будет проведен отбор авиакомпаний, которым будут субсидированы полеты.

"Росавиация поддержала направления, которые мы предлагали для софинансирования из федерального бюджета. В ближайшее время, после проведения отборов авиакомпаний, откроем продажу билетов по всем направлениям на следующий год. Стоимость билетов, надеемся, сохранится на уровне этого года, а может, станет чуть дешевле", - приводит пресс-служба слова Першикова.

Как уточнили в пресс-службе, со следующего года в программу будут включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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