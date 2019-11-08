Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более семи тысяч человек зарегистрировались на "Ночь карьеры" в УрФУ

В университете ожидают, что всего выставка вакансий соберет более десяти тысяч участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет планирует, что выставка вакансий "Ночь карьеры" соберет в Екатеринбурге более десяти тысяч участников. На данный момент предварительную регистрацию прошли более 7 тысяч человек, сообщил в пятницу председатель союза студентов УрФУ Ойбек Партов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В этом году количество регистраций резко превысило прошлогодний показатель, это в том числе заслуга информационной кампаний. <…> И я думаю, что тот информационный повод, что ночь карьеры становится всероссийским проектом, дал определенный толчок тому, чтобы к проекту появился новый интерес. <…> Я думаю, что мы превысим отметку в 10 тысяч посетителей сегодня", - сказал Партов.

В прошлом году на мероприятие зарегистрировались более 3,8 тыс. человек.

"Ночь карьеры" - крупное HR-событие в Екатеринбурге, где на одной площадке студенты и выпускники вузов и колледжей смогут встретиться с работодателями, экспертами, кадровыми агентствами и образовательными учреждениями.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов. Под руководством ведущих зарубежных исследователей здесь работают 13 научных лабораторий.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Челябинске депутата избила пьяная компания, которой он сделал замечание
По данным источника ТАСС, с заявлением в полицию обратился депутат Тракторозаводского района от "Единой России" Александр Курочкин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС