Более семи тысяч человек зарегистрировались на "Ночь карьеры" в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет планирует, что выставка вакансий "Ночь карьеры" соберет в Екатеринбурге более десяти тысяч участников. На данный момент предварительную регистрацию прошли более 7 тысяч человек, сообщил в пятницу председатель союза студентов УрФУ Ойбек Партов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В этом году количество регистраций резко превысило прошлогодний показатель, это в том числе заслуга информационной кампаний. <…> И я думаю, что тот информационный повод, что ночь карьеры становится всероссийским проектом, дал определенный толчок тому, чтобы к проекту появился новый интерес. <…> Я думаю, что мы превысим отметку в 10 тысяч посетителей сегодня", - сказал Партов.

В прошлом году на мероприятие зарегистрировались более 3,8 тыс. человек.

"Ночь карьеры" - крупное HR-событие в Екатеринбурге, где на одной площадке студенты и выпускники вузов и колледжей смогут встретиться с работодателями, экспертами, кадровыми агентствами и образовательными учреждениями.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов. Под руководством ведущих зарубежных исследователей здесь работают 13 научных лабораторий.