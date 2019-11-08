В Екатеринбурге после массовой драки скончалась девушка-подросток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Девушка в возрасте 15 лет скончалась от полученных ранений в результате массовой драки, произошедшей в Екатеринбурге 5 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области в пятницу.

"Вечером 5 ноября 2019 года у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошел конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка, которая от полученного ранения в последующем скончалась", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что следователи СК РФ и сотрудники полиции в Екатеринбурге при активной помощи СМИ и общественности установили и задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по региону расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой из сторон) ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия", - уточнили в пресс-службе.

В распоряжении следствия СК РФ оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта. По итогам проведенной следственно-оперативной группой работы было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении девушке телесного повреждения, от которого она скончалась. Его задержали, он дает признательные показания, добавили в пресс-службе.

Точные мотивы преступления выясняются, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления точной причины смерти несовершеннолетней проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в колледже по месту его учебы во время занятий. "Орудие преступления - колюще-режущий предмет, он унес его с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили предмет и изъяли его по месту жительства несовершеннолетнего. Вещдок направлен на экспертизу. Сыщики угрозыска и следователи СК полностью восстановили хронологию того рокового вечера, на данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы", - отметил Горелых.