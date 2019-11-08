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Глава Челябинской области назначил нового министра дорожного хозяйства региона

Им стал Алексей Нечаев, исполнявший обязанности руководителя ведомства после отставки прежнего министра

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, который был исполняющим обязанности после того как прежнего министра отправили в отставку в связи с отсутствием доверия, сообщила пресс-служба правительства области.

В марте 2019 года Текслер отправил в отставку прежнего министра Дмитрия Микулика, с 23 сентября обязанности министра исполнял Нечаев, который до этого момента был начальником управления дорожного хозяйства министерства.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Алексея Нечаева министром дорожного хозяйства и транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба установила факт антиконкурентного соглашения между прежним губернатором области Борисом Дубровским, Министерством дорожного хозяйства региона, а также компанией "Южуралмост". По данным ведомства, результатом реализации антиконкурентного соглашения стало "ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области". Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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