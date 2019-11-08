Жителя Челябинска осудили на 10 лет лишения свободы за убийство по найму

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал местного жителя виновным в убийстве отца его приятеля за $2 тыс.. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима, сообщил журналистам пресс-центр областной прокуратуры.

"Центральный районный суд Челябинска признал местного жителя виновным по п. "з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство по найму") УК РФ, ч. 2 ст. 222 ("Незаконное хранение и перевозка оружия") УК РФ. <...> Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, преступление было совершено в сентябре 2018 года. Мужчина получил предложение за 400 тыс. рублей убить отца своего приятеля. Он трижды выстрелил в жертву в присутствии его супруги. От полученных ранений пострадавший умер в больнице. Убийца получил часть обещанного вознаграждения - $2 тыс.