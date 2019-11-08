Моор заявил, что объем экспорта тюменской сельхозпродукции в 2019 году превысит $20 млн

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Тюменской области по итогам 2019 года превысит $20 млн. Кроме этого, власти региона на ближайшие годы намерены двукратно увеличить эти показатели, сообщил в пятницу журналистам губернатор Александр Моор.

По данным Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России, объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области по итогам 2018 года составил $14,8 млн.

"По предварительным итогам 2019 года, объем экспорта тюменской продукции [сельскохозяйственной продукции] превысит $20 млн. В ближайшие годы мы должны как минимум увеличить в двое эти показатели. Интеллектуальный и технический потенциал для этого у региона есть. На внешних рынках создаются благоприятные условия, и мы должны этим воспользоваться", - сказал он в ходе десятой региональной агропромышленной выставки.

По словам губернатора, все больше местных аграриев активно используют в своей работе передовые научные достижения и практики, ставят перед собой амбициозные задачи, которые позволяют им стать лидерами производства. "В ходе этой выставки наши крупные предприятия найдут себе интересных партнеров, применят технологии, которые позволят им стать еще более эффективными, снизить себестоимость и увеличить рентабельность своей деятельности", - сказал Моор.

Примерно половину в общем объеме экспорта продукции тюменского АПК занимает рапсовое масло, которое Заводоуковский маслозавод поставляет в Швейцарию. Регион также экспортирует молочную продукцию, злаки, семенной и товарный картофель, готовые пищевые продукты. Тюменская продукция экспортируется в 14 стран мира, основные покупатели - страны СНГ.

Поддержка сельского хозяйства

Со своей стороны правительство Тюменской области заверило о дальнейшей поддержке сельского хозяйства региона. Под особым вниманием те, кто намерен внедрять в свое производство инновационные практики, занимается созданием новых проектов и стремится к увеличению экспорта сельхозпродукции.

"Для того, чтобы аграрии и рабочие работали эффективно, необходимо соответствующее законодательство, обеспечивающее поддержку производства, переработку продукции, позволяющее решать социальные вопросы, создавать необходимую инфраструктуру, подготавливать и закреплять кадры на селе и безусловно оказание финансовой помощи. За последние пять лет в бюджете Тюменской области выделялось 27 млрд рублей для оказания помощи производителям и селянам. Если говорить о будущей поддержке, то на 2020 год в бюджете предусмотрено 7 млрд рублей для поддержки села. Это солидные деньги, не каждый регион может похвастаться, что у них так поддерживается сельское хозяйство", - сказал председатель областной думы Сергей Корепанов.

Десятая региональная агропромышленная выставка Тюменской области работает с 8 по 9 ноября в выставочном зале "Тюменская ярмарка". В этом году на ней можно познакомится с достижениями в молочной промышленности региона, передовыми практиками и инновационными разработками для сельского хозяйства. Среди них космические технологии, внедренные в работу беспилотного трактора, робот-пушитель сена, а также система, позволяющая в реальном времени следить за работой целой фермы: от эффективности сотрудников до индивидуального мониторинга состояния коров в стаде.