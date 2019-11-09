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Пассажиры вернувшегося из-за неисправности в Нижневартовск самолета вылетели в Новосибирск

По информации Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранной стойки шасси

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Нижневартовска в Новосибирск и по техническим причинам вернувшегося в пятницу в аэропорт вылета через 15 минут после взлета, вылетели в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Нижневартовска.

"Самолет вылетел в 04:52 (02:52 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранной стойки шасси. На борту находились 71 пассажир и четыре члена экипажа. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. За пассажирами отправили другой самолет из Новосибирска.

Теги
Россия
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Самолет Нижневартовск - Новосибирск вернулся в аэропорт по техническим причинам
В СК сообщили, что воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за неубранной стойки шасси
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