Пассажиры вернувшегося из-за неисправности в Нижневартовск самолета вылетели в Новосибирск

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Нижневартовска в Новосибирск и по техническим причинам вернувшегося в пятницу в аэропорт вылета через 15 минут после взлета, вылетели в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Нижневартовска.

"Самолет вылетел в 04:52 (02:52 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранной стойки шасси. На борту находились 71 пассажир и четыре члена экипажа. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. За пассажирами отправили другой самолет из Новосибирска.