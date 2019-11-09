Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово города Екатеринбурга эвакуировали в связи с поступившим сообщением об угрозе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сообщила пресс-служба, не уточнив количество эвакуированных.

Транспортные полицейские не обнаружили опасных предметов во время проверки аэропорта.

"Были проведены все необходимые проверки, в результате которых предметов, представляющих опасность не обнаружено", - сообщили ТАСС В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту задерживается более 10 рейсов. Как пояснили в аэропорту, отправка прилетающих в Екатеринбург самолетов в другие аэропорты не потребовалась, пассажиры ожидали окончания проверочных мероприятий в салоне самолетов.