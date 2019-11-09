Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали в связи с сообщением об угрозе

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово города Екатеринбурга эвакуировали в связи с поступившим сообщением об угрозе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сообщила пресс-служба, не уточнив количество эвакуированных.

Транспортные полицейские не обнаружили опасных предметов во время проверки аэропорта. 

"Были проведены все необходимые проверки, в результате которых предметов, представляющих опасность не обнаружено", - сообщили ТАСС В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту задерживается более 10 рейсов. Как пояснили в аэропорту, отправка прилетающих в Екатеринбург самолетов в другие аэропорты не потребовалась, пассажиры ожидали окончания проверочных мероприятий в салоне самолетов.

 

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Уральские ученые обнаружили душицу с повышенным содержанием природного антибиотика
Два новых вида растения планируют использовать для промышленного производства лекарственных препаратов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС