Челябинские власти встретятся с медиками скорой помощи, которые пожаловались на зарплату

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Представители правительства Челябинской области намерены в понедельник пообщаться с сотрудниками станции скорой помощи Магнитогорска, которые пожаловались на низкую заработную плату и нехватку кадров. Об этом журналистам в воскресенье сообщила пресс-служба областного правительства.

"Завтра мы снова все посмотрим, все проанализируем и поедем снова встречаться с трудовым коллективом. Мы держим губернатора в курсе. Алексей Леонидович [Текслер] требует, чтобы мы нашли решение, которое устроит коллектив и будет в рамках концепции по повышению заработных плат, которая есть в области. И мы эту задачу решаем", - цитирует первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт пресс-служба.

Ранее в местных СМИ и на Telegram-каналах появилось обращение сотрудников станции скорой медицинской помощи Магнитогорска, в котором говорится, что с января их якобы лишили всех льгот, в результате зарплата упала до 18-20 тыс. рублей за одну ставку в месяц. Кроме того, многие члены коллектива вынуждены работать на две ставки, так как кадров не хватает.