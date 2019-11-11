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Челябинские власти повысили надбавку за работу ночью медикам, пожаловавшимся на зарплату

При этом в областном правительстве отметили, что снижения зарплат у сотрудников станции скорой помощи в Магнитогорске не произошло

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Надбавку за работу в ночное время увеличили на 30%, до 50%, сотрудниками станции скорой помощи Магнитогорска, которые пожаловались на низкую заработную плату и нехватку кадров. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня проведено совещание с представителями профсоюзов, министерства здравоохранения области, администрации города Магнитогорска, проанализирована ситуация по заработным платам - снижения не произошло. Но есть ряд вопросов, в частности, по уменьшению надбавки за работу в ночное время. Принято решение увеличить ее с 20% до 50%. Это справедливое решение, такую же надбавку получают бригады скорой помощи в Челябинске", - цитирует первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт пресс-служба.

Ранее в местных СМИ и telegram-каналах появилось обращение сотрудников станции скорой медицинской помощи Магнитогорска, в котором говорится, что с января их якобы лишили всех льгот, в результате зарплата упала до 18-20 тыс. рублей за одну ставку в месяц. Кроме того, многие члены коллектива вынуждены работать на две ставки, так как кадров не хватает.

Теги
РоссияЧелябинская область
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