"Уральские авиалинии" получат два новых Boeing 737 Max 8 до конца 2019 года

"В 2019 году: парк воздушных судов увеличится до 52 самолетов - два новых самолета Airbus A321neo, три новых самолета Airbus A320neo и на конец 2019 года ожидается поставка двух новых Boeing 737 Max 8", - говорится в отчете. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" в 2019 году уже пополнили два Airbus A320neo и один Airbus A321neo.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" ожидает поставку двух новых самолетов Boeing 737 Max 8 до конца 2019 года, говорится в ежеквартальном отчете авиаперевозчика, опубликованном в понедельник.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Уральские авиалинии" и Boeing весной 2018 году заключили договор на поставку 14 новых воздушных судов Boeing 737 Max 8, которые будут эксплуатироваться авиакомпанией на условиях операционной аренды. Первоначально предполагалось, что первые из них поступят в октябре 2019 года. Сроки поставок самолетов были сдвинуты из-за приостановки эксплуатации этой модели воздушных судов. В октябре компания Boeing опубликовала отчет, в котором говорится о возобновлении эксплуатации 737 Max в IV квартале 2019 года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 250 направлений.