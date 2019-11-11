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В Роспотребнадзоре назвали источник массового отравления детей в лагере под Екатеринбургом

По данным ведомства, инфекция передалась от персонала пищеблока оздоровительного комплекса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Персонал пищеблока загородного лагеря "Лесная жемчужина" стал источником массового отравления детей, находившихся в комплексе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

В пятницу Минздрав сообщил об отравлении 19 детей в "Лесной жемчужине", у них были обнаружены симптомы ротавирусной инфекции. Пятерых детей госпитализировали в больницу для наблюдения.

"На основании проведенных исследований установлено, что острая кишечная инфекция у детей, отдыхающих в лагере, была вызвана норовирусами. Также установлен путь передачи - пищевой. Источником инфекции стал персонал пищеблока оздоровительного комплекса. Возникновению вспышечной заболеваемости способствовали нарушения санитарных правил", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, медики выписали из больницы троих детей, госпитализированных после отравления. По решению родителей до полного выздоровления в больнице остаются двое детей.

В региональном министерстве образования сообщали о досрочном завершении смены в лагере, до окончания которой оставалась неделя. По данным сайта Уральского образовательного центра "Золотое сечение", смена для воспитанников "Лесной жемчужины" проходит с 25 октября по 14 ноября.

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РоссияСвердловская область
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