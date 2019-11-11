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Танковые подразделения ЦВО пополнят более 100 новых экипажей

Перед стрельбами на выпускных экзаменах курсанты прошли подготовку на новых компьютерных и динамических танковых тренажерах

ТАСС, 11 ноября. Более 300 военнослужащих танковых специальностей приступили к сдаче выпускных экзаменов в учебном центре ЦВО в Свердловской области, по результатам войска округа пополнят новые танковые экипажи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Более 100 танковых экипажей, прошедших обучение в окружном учебном центре подготовки младших специалистов, пополнят танковые подразделения Центрального военного округа", - отмечается в сообщении.

В ходе экзаменов курсанты выполнят боевые стрельбы штатным 125-миллиметровым снарядом по мишеням, имитирующим бронемашины, на дистанции до 2 тыс. метров. "Стрельбы проводятся как в дневное, так и в ночное время. По окончании выпускных экзаменов более 1,5 тыс. младших специалистов пополнят войска округа", - рассказали в ЦВО.

В пресс-службе добавили, что перед стрельбами курсанты прошли подготовку на новых компьютерных и динамических танковых тренажерах. К сдаче экзаменов привлечены также офицеры, которые проходят военную службу на командных должностях. "В учебном центре военнослужащие обучаются по четырехмесячной программе, осваивая более 10 военных специальностей: механик-водитель и наводчик-оператор танка, боевой машины пехоты, командир боевой машины, специалист войск связи и другие", - уточняется в сообщении.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Теги
РоссияСвердловская область
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