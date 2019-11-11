СК начал проверку школы под Курганом, где в супе обнаружили личинку

КУРГАН, 11 ноября. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку школы в Юргамыше Курганской области, где ученику в супе попалась личинка. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

"Инициирована и проводится проверка по сообщению средств массовой информации о том, что 9 ноября текущего года ученики МКОУ "Юргамышская средняя общеобразовательная школа" были накормлены продукцией, не отвечающей требованиям безопасности. Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, в том числе органами Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В субботу местный житель анонимно опубликовал фото блюда в социальной сети "Вконтакте". На снимке видно, что в супе находится белая личинка.

В марте в этом учебном заведении уже был подобный инцидент. Фотография обеденного супа из школьной столовой с продуктом "с щупальцами" была опубликована в социальных сетях. Курганские следователи тогда в ходе проверки установили, что в супе был мясной субпродукт. Региональный Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства, установил несоответствие качества пищи требуемым показателям.