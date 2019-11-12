Инфраструктура Челябинска не подошла для нового низкопольного трамвая УКВЗ

ТАСС, 12 ноября. Специалисты признали трамвайные пути Челябинска устаревшими для эксплуатации низкопольных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), партию которых местные власти собирались приобрести в 2020 году, модернизируя общественный транспорт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

В августе глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с жителями города Усть-Катав сообщил, что у властей на 2020 год есть планы по большому заказу современных трамваев УКВЗ для Челябинска, а Магнитогорск уже в этом году получит 15 вагонов. После этого в Челябинск для проверки совместимости с городской инфраструктурой прислали низкопольный трамвай, состоящий из трех секций, общей длиной 26 м.

"Прошел ряд тестовых испытаний. По их итогам вагон не подошел под челябинскую инфраструктуру. Его мы забрали обратно. Для современного вагона нужна соответствующая инфраструктура: пути, контактная сеть", - сказала собеседница агентства, отметив, что если город модернизирует инфраструктуру, можно будет проводить испытания повторно.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что Усть-Катавский вагоностроительный завод начал работать после года застоя. Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл аукцион на поставку трамваев в Магнитогорск. Предприятие поставит 15 вагонов за 258,7 млн рублей.

Рогозин в письме на имя губернатора региона сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Отсутствие заказа, отмечалось в письме, может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям.

Усть-Катавский вагоностроительный завод является филиалом Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос). Осенью УКВЗ планируется выделить в самостоятельное юридическое лицо.