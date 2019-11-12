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Более 100 жилых домов в Свердловской области остаются без газоснабжения из-за аварии

Образовательный процесс в школах села Черноусово не приостановлен, так как они оборудованы автономными обогревателями

ТАСС, 12 ноября. Газоснабжение нарушено в более чем 100 жилых домах, а также котельных и школах в селе Черноусово Свердловской области из-за аварии на сетях. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"При проведении несанкционированных земляных работ был поврежден газопровод высокого давления диаметром 200 мм в с. Черноусово Белоярского ГО. В результате аварии нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах (с населением 354 человека, из них 35 детей) и на 4 социально значимых объектах (2 газовые котельные, школа и школа-интернат)", - говорится в сообщении.

Завершить ремонт планируется во вторник. По данным гидрометцентра, в указанном районе Свердловской области утром минус 2 градуса, снег.

Как уточнил глава городского округа Андрей Горбов, образовательный процесс в школах не приостановлен, так как учреждения оборудованы автономными обогревателями. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло утром в администрации округа, было поручено найти виновных, из-за которых произошла авария.

Теги
РоссияСвердловская область
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