Вертолеты Ми-8 уральских авиасоединений оборудовали защитой от самонаводящихся ракет

ТАСС, 12 ноября. Более 20 вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ Центрального военного округа, базирующиеся в Свердловской и Челябинской областях, прошли модернизацию на авиазаводах России. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"На авиатехнику установлены новейшие бортовые комплексы обороны (БКО) "Витебск" и "Вектор", которые обеспечивают защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения. Кроме того, три станции оптико-электронного подавления защищают со всех направлений не только сам вертолет, но и находящиеся рядом винтокрылые машины, не имеющие БКО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что усовершенствование военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ проводится с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства.

Боевая машина может перевозить до 26 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске общей массой до четырех тонн. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.