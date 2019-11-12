Родившую в Турции жительницу Челябинска вместе с младенцем выписали из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Жительница Челябинска, преждевременно родившая ребенка в Турции, выписана вместе с младенцем из Челябинской областной детской клинической больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медицинского учреждения во вторник.

Женщине провели экстренное кесарево сечение в Турции 22 августа, она родила на 28-й неделе беременности. Медицинская страховка туристки не покрывала оказание помощи при родах, деньги на погашение задолженности перед турецкой клиникой решили выделить власти области и города, а также ряд компаний. При этом состояние новорожденного не позволяло сразу перевезти его в Россию. В начале октября женщина с ребенком была доставлена в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

"Ребенок вместе с мамой выписаны из больницы, с ребенком все хорошо", - сообщили в пресс-службе.