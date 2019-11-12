У студентов института МЧС в Екатеринбурге выявили кишечную инфекцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция зафиксирована у студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге, сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В связи с поступлением экстренных извещений на случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди студентов <...> специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проводится эпидемиологическое расследование с выездом в учреждение для оценки эпидемиологической ситуации, организации противоэпидемических мероприятий и проведении лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Количество студентов, у которых была выявлена острая кишечная инфекция, не уточняется.