Свердловские власти запустили мониторинг инвестиционного климата МСП в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство инвестиций и развития Свердловской области провело исследование "Мониторинг инвестиционного климата" для малого и среднего предпринимательства в регионе - "Инвестбарометр", сообщила во вторник на пресс-конференции журналистам министр инвестиций и развития области Виктория Казакова. Исследование предложено проводить ежегодно.

"Мы совместно с Институтом экономики и управления Уральского федерального университета (УрФУ) и аналитическим центром "Эксперт" инициировали проведение этого исследования. Нам важно понимать, насколько бизнес готов инвестировать, какие меры поддержки и чего нам не хватает, от этого и появилось название этого исследования "Инвестиционный барометр" - это оценка настроений бизнеса", - сказала Казакова.

Она отметила, что в ходе первого исследования аналитики выявляли, насколько малый и средний бизнес готов вкладывать средства и куда он их вкладывает, на каких условиях. Также собирались данные о востребованности мер государственной поддержки, уровень знакомства с ними бизнеса и умение ими пользоваться. Полученная информация, по словам министра, необходима для планирования следующих шагов и действий в поддержке.

Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что для исследования был выбран малый и средний бизнес, так как он чаще пользуется инвестициями. "Если брать гарантийную поддержку фонда, она в основном идет на инвестиционные цели, в этом сегменте всю эту поддержку практически 100% забирают малый и средний [бизнес]", - сказал Пиличев.

Директор Института экономики и управления УрФУ, директор аналитического центра "Эксперт" Дмитрий Толмачев добавил, что исследование предполагается сделать ежегодным. "Сейчас исследование сделано в первый раз, поэтому какие-то вещи в динамике посмотреть мы просто не можем. Это можно будет сделать через год", - добавил он.