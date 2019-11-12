Минобороны проведет проверку по факту смерти курсанта от менингита в Тюмени

ТАСС, 12 ноября. Минобороны РФ проведет проверку по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища от вирусного менингита. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округу.

"По факту смерти проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия", - говорится в сообщении округа.

По данным пресс-службы, 7 ноября 2019 года в поликлинику учебного заведения с жалобой на плохое самочувствие обратился один из военнослужащих училища, где ему было назначено лечение. Утром следующего дня ввиду ухудшения самочувствия военнослужащий оперативно был госпитализирован в областную клиническую больницу Тюмени, где ему был поставлен диагноз вирусный менингит.

В округе сообщили, что врачами областной клинической больницы военнослужащему была оказана вся возможная помощь, однако несмотря на проводимые лечебные мероприятия состояние больного прогрессивно ухудшалось. В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти его не удалось.

"Бригадой врачей инфекционистов проведено обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие непосредственно контактировавшие с больным с целью профилактики помещены в лазарет училища для медицинского обследования", - отмечается в сообщении.

В свою очередь руководство училища начало внутреннюю проверку по факту гибели одного из курсантов. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель начальника училища по воспитательной работе Михаил Багров.

"По данному факту в училище еще в пятницу, 8 ноября, началась соответствующая проверка. Больше пострадавших от данной инфекции среди курсантов нет. На лечении в медицинских учреждениях Тюмени находятся несколько курсантов, у них простудные заболевания: насморк, ОРВИ", - сказал он.

Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что на данный момент с профилактической целью 21 курсант военного училища из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу Тюмени. У всех разные простудные заболевания - от ОРВИ до ангины. В связи с ситуацией городская поликлиника № 3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова обучаются около тысячи курсантов.