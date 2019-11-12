Жителя Магнитогорска арестовали по делу об избиении до смерти журналиста

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Житель Магнитогорска, нанесший смертельные удары местному журналисту Михаилу Скуридину при разборках в дорожном конфликте, взят под стражу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В марте обвиняемый избил журналиста в ходе конфликта на дороге, нанес ему травмы головы. В результате мужчина впал в кому, а через два месяца умер в больнице.

"Был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие проверило на причастность к преступлению владельцев более 250 автомашин, допросило более 30 свидетелей, изучило видеозаписи более 20 видеокамер. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.