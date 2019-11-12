Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Магнитогорска арестовали по делу об избиении до смерти журналиста

По данным следствия, в марте обвиняемый нанес журналисту травмы головы, пострадавший впал в кому и через два месяца умер

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Житель Магнитогорска, нанесший смертельные удары местному журналисту Михаилу Скуридину при разборках в дорожном конфликте, взят под стражу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В марте обвиняемый избил журналиста в ходе конфликта на дороге, нанес ему травмы головы. В результате мужчина впал в кому, а через два месяца умер в больнице.

"Был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие проверило на причастность к преступлению владельцев более 250 автомашин, допросило более 30 свидетелей, изучило видеозаписи более 20 видеокамер. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
ММА
Боец Шлеменко проведет поединок против американца Тейлора 14 декабря в Екатеринбурге
Противник россиянина ранее выступал в организации PFL
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС