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Губернатор ХМАО Комарова готова пойти на третий срок, если ей поступит предложение

Выборы главы округа пройдут в 2020 году
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 64-летняя Наталья Комарова готова пойти на третий срок, если ей поступит такое предложение. Об этом она сообщила во вторник на ежегодной пресс-конференции.

"Если сегодня отвечать на ваш вопрос, то останусь. С каким чувством? С рабочим. Работать же приглашают, а не на другие какие-то мероприятия, значит, будем работать", - сказала Комарова, отвечая на вопрос о том, останется ли она на третий срок, если поступит такое предложение.

Выборы губернатора пройдут в ХМАО в 2020 году. Его изберут депутаты окружной думы из кандидатур, предложенных президентом, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор.

Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в Тюменской области, в состав которой входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

На данный момент Комарова - единственная женщина-губернатор в России. Она руководит округом с 2010 года.

ХМАО расположен на севере Уральского федерального округа. Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (1-е место по добыче нефти и 2-е по добыче газа в РФ). На территории округа работают более 100 нефтегазодобывающих компаний, 6 нефте- и 8 газоперерабатывающих предприятий.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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