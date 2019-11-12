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УК "Аэропорты регионов" выступит консультантом проекта строительства аэропорта в Тобольске

Компания также обеспечит подготовку к запуску взлетно-посадочной полосы

ТЮМЕНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Управляющая компания "Аэропорты регионов" выступит консультантом при строительстве нового аэропорта в Тюменской области, сообщила во вторник пресс-служба аэропортового холдинга.

Реализация проекта ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Стоимость проекта, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 млрд рублей. Строительство аэропорта в 30 км от Тобольска началось в апреле 2019 года. Взлетно-посадочная полоса будет построена до конца текущего года, аэровокзал - в 2020 году. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

"УК "Аэропорты регионов" выступит консультантом проекта строительства нового аэропорта в Тобольске и обеспечит подготовку к запуску взлетно-посадочной полосы. Задача, которая сегодня стоит перед УК "Аэропорты регионов", - предложить оптимальные проектные решения, реализовать их и организовать запуск работы аэропорта. Проект реализуется "Сибуром" - крупнейшей нефтехимической компанией России", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора УК "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского, которого цитирует пресс-служба, для компании этот формат участия в реализации проекта новый. "Уверен, что это позволит создать новый качественный аэропорт в запланированный срок", - приводится его слова в сообщении.

Одновременно с этим генеральный директор "ЗапСибНефтехима" и "Сибур Тобольска" Игорь Климов высказал мнение, что при сохранении текущих тенденций перспективы развития пассажиропотока в Тобольске оптимистичны. "Туристический потенциал города еще не реализован в полной мере, чему во многом препятствуют логистические сложности. Не все путешественники готовы тратить три-четыре часа на дорогу из Тюмени. Увеличение турпотока даст толчок развитию малого бизнеса Тобольска, городской среды", - приводятся в сообщении его слова.

По данным пресс-службы УК "Аэропорты регионов", в данный момент на стройплощадке аэропорта в Тобольске заканчивается бетонирование взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. В конце ноября начнется монтаж модульного командно-диспетчерского пункта, радиомаячной системы посадки, автоматического радиопеленгатора, отдельной приводной радиостанции. В проекте задействовано более 2 тыс. человек и 832 единицы техники.

Теги
РоссияТюменская область
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