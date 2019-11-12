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Глава Югры рассказала о перспективах появления железной дороги до Ханты-Мансийска

По словам Натальи Комаровой, в перспективе 10 лет реализация проекта включена в стратегические документы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Планы по строительству железной дороги до Ханты-Мансийска отсутствуют на ближайшие пять лет, однако в перспективе 10 лет реализация данного проекта включена в стратегические документы, сообщила во вторник журналистам на ежегодной пресс-конференции губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

"В пять лет ближайших - решений нет. На перспективу больше 10 лет этот объект существует. А в системе российских железных дорог он зафиксирован. Пока стратегически - да, фактически - нет. <...> [Вопрос] очень стратегической перспективы", - сказала она.

Комарова отметила, что проект железной дороги должен подразумевать инновационные решения, чтобы повысить шансы его реализации.

На данный момент добраться до Ханты-Мансийска можно либо на самолете, либо на автомобиле. Ближайшая железнодорожная станция находится примерно в 250 километрах.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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