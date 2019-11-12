Главу Челябинска будут выбирать из трех кандидатов

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов, из числа которых 19 ноября депутаты городской думы изберут главу Челябинска, сообщила журналистам пресс-служба гордумы.

"Конкурсная комиссия закончила обсуждение и объявила результаты конкурса на должность главы города. Победителями отбора стали Виталий Евгеньев (директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки" - прим. ТАСС), Наталья Котова (врио главы города - прим. ТАСС) и Сергей Кочетков (глава Металлургического района Челябинска - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее до участия в конкурсе по выборам главы города было допущено 15 кандидатов. Выборы главы проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.