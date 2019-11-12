В свердловском селе восстановили газоснабжение после аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в селе Черноусово Белоярского городского округа (Свердловская область) завершены. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Свердловской области во вторник.

При проведении несанкционированных земляных работ 11 ноября был поврежден газопровод высокого давления диаметром 200 мм в селе Черноусово Белоярского городского округа. В результате аварии было нарушено газоснабжение в 119 частных жилых домах с населением 354 человека на четырех социально значимых объектах (две газовые котельные, школа и школа-интернат).

"12 ноября в 14:00 (12:00 мск) завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в селе Черноусово Белоярского городского округа. Потребители получают газ в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ремонтно-восстановительных работах были задействованы 15 человек и четыре единицы техники.

Как сообщил ТАСС глава городского округа Андрей Горбов, образовательный процесс в школах не приостанавливался, так как учреждения оборудованы автономными обогревателями. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло утром в администрации округа, было поручено найти виновных, из-за которых произошла авария.