Сэкономленные 114 млн рублей направили на повышение зарплат медикам в Курганской области

КУРГАН, 12 ноября. /ТАСС/. Высвободившиеся за счет оптимизации 114 млн рублей направлены на увеличение зарплаты медицинским работникам в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой региона, что считает крайне низким уровень средней начисленной зарплаты в Курганской области. Кроме того, заработная плата должна составлять 200% от средней зарплаты по региону для врачей и 100% - для среднего медперсонала, согласно майским указам главы государства. Сейчас средняя заработная плата по области составляет порядка 25 тысяч рублей.

"Департамент здравоохранения Курганской области выполнил поручение губернатора Курганской области Вадима Шумкова о повышении эффективности расходов в подведомственных учреждениях. В результате принятых мер удалось направить дополнительные средства на выплаты сотрудникам и на ремонты больниц. По данным на 1 октября, за текущий год удалось дополнительно изыскать порядка 160 млн рублей. Из них около 114 млн рублей направлены на начисление выплат врачам и средним медицинским работникам (повышение окладов и стимулирующие выплаты)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что сэкономить средства удалось за счет повышения конкуренции на торгах, повышения энергоэффективности медучреждений и организационно-штатных изменений в лечебных организациях региона. По их словам, заработная плата выросла, в частности, в Курганском областном перинатальном центре, Областной детской больнице имени Красного Креста, Звериноголовской и Варгашинской центральных районных больницах.

Оставшиеся 52,2 млн рублей пошли на ремонты медучреждений, в частности Курганской областной клинической больницы, Курганской поликлиники № 1, Шадринской больницы скорой медицинской помощи.