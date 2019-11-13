Власти Екатеринбурга планируют закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга планирует завершить реализацию основных этапов реформы системы общественного транспорта в 2021 году. В городе появятся новые маршруты, будет обновлен подвижной состав, минимизировано участие частных перевозчиков, сообщил ТАСС глава города Александр Высокинский.

Первая транспортная реформа была запланирована городскими властями на 2017 года, однако тогда идея вызвала общественное недовольство из-за массового и резкого сокращения маршрутов, затем сроки реализации были сдвинуты на неопределенный срок.

"Основные вехи нужно сделать в 2020-2021 году. На сегодня уменьшилось количество частных перевозчиков, и муниципалитет начал возить больше. Планируется появление новых маршрутов, избавление от дублирования маршрутов, покупка нового транспорта, идет обсуждение концессионного соглашения для привлечения дополнительных инвестиций. Мы покупаем новые составы метро и обновляем этот парк, который есть", - сказал Высокинский.

По его словам, также в городе постепенно будут выделять полосы для общественного транспорта, чтобы его движение в трафике было более быстрым. Планируется строительство трамвайной ветки в северный город-спутник Екатеринбурга - Верхнюю Пышму. Она будет доходить до ближайшей конечной станции метро. Это позволит уменьшить пробки на главных улицах в северной части Екатеринбурга и объемы перевозок частных компаний. Также рассматривается вариант создания перехватывающих парковок в городе.

"Но сказать, что в 2021 году мы полностью заканчиваем реформу, нельзя, потому что дальше будем что-то подкручивать, что-то доделывать, совершенствовать", - отметил мэр.

Первая реформа подразумевала отмену 87 из 88 действовавших автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных и восьми из 19 троллейбусных взамен на 46 новых маршрутов.