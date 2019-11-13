Челябинского судью в отставке объявили в розыск по подозрению в преступлениях против детей

ТАСС, 13 ноября. Следственные органы Следственного комитета России объявили в розыск судью в отставке Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в совершении преступлений в отношении двух девочек. Об этом говорится в материалах на сайте следственного управления СК России по региону.

"Место нахождения подозреваемого Югова неизвестно, в связи с чем объявлен его розыск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело в отношении подозреваемого расследует четвертое следственное управление (Екатеринбург).

Органами следствия Югов подозревается в том, что в 2009-2015 годах на территории города Коркино совершил развратные действия в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также вовлек одну из них в совершение антиобщественных действий.