Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинского судью в отставке объявили в розыск по подозрению в преступлениях против детей

Уголовное дело против Сергея Югова расследует четвертое следственное управление в Екатеринбурге

ТАСС, 13 ноября. Следственные органы Следственного комитета России объявили в розыск судью в отставке Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в совершении преступлений в отношении двух девочек. Об этом говорится в материалах на сайте следственного управления СК России по региону.

"Место нахождения подозреваемого Югова неизвестно, в связи с чем объявлен его розыск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело в отношении подозреваемого расследует четвертое следственное управление (Екатеринбург).

Органами следствия Югов подозревается в том, что в 2009-2015 годах на территории города Коркино совершил развратные действия в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек, а также вовлек одну из них в совершение антиобщественных действий.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Власти Екатеринбурга планируют закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году
В рамках реализации реформы выделят полосы для общественного транспорта и построят трамвайную ветку в северный город-спутник - Верхнюю Пышму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС