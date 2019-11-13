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В Нижнем Тагиле трех человек будут судить за кражу из банкоматов с помощью радиопомех

По данным полиции, с помощью электронного устройства они блокировали каналы связи банкоматов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Три человека в Нижнем Тагиле предстанут перед судом за кражу денег из банкоматов с помощью радиопомех. Злоумышленники с 2017 года похитили таким способом более 8 млн рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере") о кражах денежных средств из банкоматов в Нижнем Тагиле. Противоправная деятельность группы, состоящей из трех граждан, была пресечена в феврале 2019 года, - сообщила она. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области для рассмотрения по существу".

Лидером преступной группы был ранее судимый 46-летний мужчина. По разработанному им плану, один из соучастников подыскивал банкоматы, которые располагались на первых этажах зданий, проверял наличие охранной сигнализации, изучал возможность взлома терминалов при помощи специального оборудования, а также пролома пола либо разбора стен.

"Удостоверившись в наличии всех необходимых условий для осуществления противоправного деяния, злоумышленники незаконно проникали в помещения, отключали сигнализацию и, используя электронное устройство для создания радиопомех, блокировали каналы связи комплексов для выдачи и приема денег. Затем при помощи газосварочного оборудования разрезали боковые стенки банкоматов, откуда похищали денежные средства", - рассказала представитель ведомства. Один из злоумышленников следил за обстановкой и обеспечивал незамедлительный отъезд с похищенной наличностью, имуществом и орудиями совершения краж.

Всего, подчеркнула Волк, с ноября 2017 года по февраль 2019 года фигуранты похитили свыше 8 млн рублей.

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РоссияСвердловская область
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