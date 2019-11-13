Уральское предприятие Росатома отправило заказчику первые промышленные 3D-принтеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область) отправило заказчику первые промышленные 3D принтеры, произведенные предприятием, сообщила в среду пресс-служба Уральского электрохимического комбината (УЭХК), участвующего в производстве принтеров.

"На площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в г. Новоуральск, Свердловская область) произведена отгрузка двух машинокомплектов двухлазерных 3D-принтеров с рабочим полем 300*300. Заказчик - отраслевой интегратор ООО "Русат" (является разработчиком серийных 3D-принтеров). Кроме машинокомлектов, заказчику также отправлены система управления и газогидравлическая система", - говорится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор УЭХК Александр Белоусов в августе 2019 года сообщал ТАСС о том, что портфель заказов предприятия на новый промышленный 3D-принтер составляет 20 единиц. Он отмечал, что поставки принтеров будут осуществляться структурам Росатома, кроме того, в приобретении 3D-принтеров также заинтересован Роскосмос.

Ранее первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер для печати из металлических порошков был запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ") в Новоуральске Свердловской области.

Новый принтер - результат совместной работы УЭХК, НПО "Центротех" и еще нескольких предприятий и научных институтов госкорпорации "Росатом", усилия которых объединил отраслевой интегратор - "Русатом - аддитивные технологии".

УЭХК - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс "ТВЭЛ". В УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.