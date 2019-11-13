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Рассекреченную фотографию с Валентиной Терешковой продадут на аукционе на Урале

Снимок был сделан 20 июня 1963 года на аэродроме завода "Прогресс" в Куйбышеве и на протяжении 30 лет оставался засекреченным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Фотографию с автографом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой от госкорпорации "Роскосмос", которая была засекречена на протяжении 30 лет, продадут на интернет-аукционе "Екатерининской ассамблеи". Благотворительный аукцион пройдет в Екатеринбурге 6 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей региона в среду.

"Госкорпорация "Роскосмос" выставила на аукцион редкую фотографию космонавтов с автографом Валентины Терешковой. Снимок был сделан 20 июня 1963 года на аэродроме завода "Прогресс" в городе Куйбышеве (Самара) через день после завершения полета космических кораблей "Восток-5" и "Восток-6". На фото запечатлены: Анатолий Абрамов (директор завода "Прогресс" в 1962-1966 гг.), Виктор Литвинов (директор завода "Прогресс" в 1944-1962 гг.), космонавт Валерий Быковский, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Фотография этой встречи была засекречена, гриф секретности был снят только в середине 1990-х годах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на интернет-аукционе также будет представлена партитура оперы Жоржа Бизе "Кармэн" на французском языке 1888 года выпуска. "Издание представляет большую ценность для истории мировой и отечественной музыки как редкий памятник российского нотно-издательского дела. Лот предоставлен Уральским государственный экономическим университетом", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на аукционе у благотворителей будет возможность получить выход на поле ребенка за руку с футболистами ФК "Урал" на церемонии открытия одного из матчей чемпионата России сезона 2019-2020 на стадионе "Екатеринбург Арена".

"Екатерининская Ассамблея" - это большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе интернет-аукциона, продажи билетов и основного аукциона средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За 8 лет на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

Интернет-аукцион - часть "Екатерининской ассамблеи". В 2018 году благодаря участникам интернет-аукциона общая сумма гранта выросла на 320 тысяч рублей. В интернет-аукционе приняли участие более 16 компаний и бизнесменов, которые выступили лотодарителями и покупателями. В их числе Александр Шохин, Александр Овечкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын, Андрей Симановский, Владимир Черкашин и другие. Всего за восемь лет проведения "Екатерининской ассамблеи" на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

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