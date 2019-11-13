Цифровой форум "Инфотех-2019" в Тюмени собрал около 2 тыс. участников

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек со всей России собрал международный цифровой форум-выставка "Инфотех-2019", который проходит в Тюмени с 13 по 14 ноября. На мероприятии обсудят идеи и практики в IT-сфере, сообщил в среду журналистам на открытии форума губернатор области Александр Моор.

"Один из национальных проектов, которые стартовали в нашей стране, - это "Цифровая экономика", и Тюменская область нацелена на достижение долгосрочных целей в его реализации. Время движется быстро, быстро развиваются цифровые проекты, появляются новые IT-идеи, и данный форум - это значимая площадка, где все участники смогут пообщаться, выработать долгосрочные ориентиры, цели и тактику их достижений. Компании, которые здесь представлены, мыслят глобально и готовы к большой трансформации. Главное, что здесь представлены не только действующие решения, но и проекты, которым еще предстоит стать прорывными", - сказал он.

По словам Моора, в Тюменской области добились значимых успехов в системе здравоохранения, образования, оказания государственных и муниципальных услуг. Многие проекты, представленные на форуме, позволят существенно снизить издержки экономики.

"Немаловажный вопрос - обеспечение IT-сферы квалифицированными кадрами. В Тюменской области внедрены образовательные программы, которые адаптированы под потребности современного рынка. Это целая система профориентации школьников на те профессии, которые будут востребованы в экономике, в том числе в цифровой экономике, в будущем. Мы будем и дальше повышать спрос у молодых людей на данное образования и создавать все условия, чтобы они после получения образования оставались работать в Тюменской области и реализовывали свои проекты", - отметил Моор.