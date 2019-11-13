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Власти Свердловской области профинансировали через гранты 50 социальных проектов

Всего в 2019 году на эти цели запланировано более 61 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области с начала года поддержали 50 социальных проектов, выплатив на их реализацию 59 млн рублей грантов. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства социальной политики области Илья Илларионов.

"В этом году запланировано более чем 61 млн рублей [на поддержку социальных проектов в регионе], на сегодня предоставлена грантовая поддержка на сумму 59 млн рублей, 27 организаций и 50 социальных проектов уже получили поддержку", - сказал он.

Например, на проведение областного слета волонтеров "Поделись добром" было направлено 850 тыс. рублей, на проект "Диспетчерские центры связи для граждан с нарушением слуха" - 1,3 млн рублей, на Школу социального менеджмента для людей с ограниченными возможностями - 450 тыс. рублей.

Илларионов отметил, что объем потраченных на реализацию социальных проектов средств на данный момент уже превысил уровень прошлого года - в 2018 году поддержку получила 31 некоммерческая организация на общую сумму около 55 млн рублей.

В ближайшее время в регионе предлагается создать портал, объединяющий на одной площадке нуждающихся в помощи людей, добровольцев и социальных работников для эффективной и быстрой работы.

Теги
РоссияСвердловская область
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