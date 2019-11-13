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Глава Росавиации заявил о необходимости модернизации аэропорта в Кургане

Александр Нерадько отметил, что рост объемов авиаперевозок через аэропорт превышает средние темпы роста пассажирских перевозок в стране

КУРГАН, 13 ноября. /ТАСС/. Модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Курган необходима для сохранения роста объемов авиаперевозок Курганской области. Об этом в среду журналистам заявил руководитель Росавиации России Александр Нерадько, который находится в Кургане с рабочим визитом.

"Рост объемов авиаперевозок через аэропорт Курган превышает средние темпы роста пассажирских перевозок в стране. Для того, чтобы и дальше это развитие сохранять, необходимо провести коренную реконструкцию, модернизацию, прежде всего, аэровокзального комплекса. И превратить аэропорт Курган в визитную карточку региона", - сказал он.

Нерадько отметил, что области необходимо расширять сеть направлений авиаперевозок. По его словам, инвестиционная привлекательность для этого у региона имеется.

"Обсуждали тему дополнительных рейсов в Курган. Говорили о том, что с наступлением летнего сезона необходимо [организовать] второй рейс вечерний в Москву, по крайней мере. <…> Нужны новые маршруты, и рассматривались [такие] точки как Екатеринбург, Сургут, Ханты-Мансийск, другие аэропорты регионов. <…> Также обсуждали необходимость развития международных перевозок", - пояснил он.

В частности, спросу на международные авиаперевозки может способствовать Центр Илизарова, считает Нерадько. Имеющий мировую известность ортопедический центр способен привлечь большое число состоятельных пациентов, которые могли бы на бизнес-джетах санитарной авиации летать в Курган.

В пресс-службе губернатора региона уточнили, что ряд авиакомпаний уже выразил готовность осуществлять перевозки, и сейчас идет обсуждение условий открытия новых маршрутов.

Перспективы авиасообщения Кургана

Нерадько указал на то, что владелец курганского аэропорта (исполняющий директор Дмитрий Коваленко - прим. ТАСС) пока не торопится вкладывать инвестиции. Заместитель губернатора региона Владимир Архипов подчеркнул, что развитие авиаперевозок необходимо области в том числе из-за проводимого курса развития экономической активности региона, и в течение двух недель будет разработана инвестиционная программа по реконструкции аэропорта с конкретными датами работ.

В пресс-службе губернатора региона уточнили, что на совещании также обсуждался вопрос демонополизации авиасообщения в Курганской области.

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года здесь был завершен первый этап реконструкции, на него было затрачено порядка 2 млн рублей. Сейчас здесь действует только один рейс Курган - Москва, при этом рост пассажиропотока в прошлом году составил 38%, а за 10 месяцев 2019 года прибавил еще 17%.

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичРоссияКурганская область
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