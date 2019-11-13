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В Салехарде росгвардейцы спасли ребенка, упавшего в канализационный люк

Ребенок не пострадал

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Салехарде спасли девятилетнюю девочку, которая провалилась в канализационный люк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Салехарду прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин во время патрулирования обнаружили и спасли девятилетнюю девочку, упавшую в открытый канализационный люк по дороге из школы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок не пострадал. "Выяснив у школьницы, где она проживает, росгвардейцы передали ее родителям, после чего вернулись на маршрут патрулирования", - заключили в ведомстве.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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