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Учебно-научный центр УрФУ получит новое здание после Универсиады в Екатеринбурге

Ректор университета Виктор Кокшаров отметил, что сейчас СУНЦ является одним из лучших учебных заведений России, но проигрывает по инфраструктуре другим школам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) получит новое здание после проведения в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году, сообщил в четверг ректор УрФУ Виктор Кокшаров на XIV Международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен".

"Будет построено новое здание нашего специализированного учебно-научного центра - это давно назревшая проблема. Сегодняшний СУНЦ один из лучших учебных заведений России, но явно проигрывает по инфраструктуре другим школам, хотя по сосредоточению талантов имеет невероятный потенциал", - сказал Кокшаров на круглом столе "Эффект Универсиады-2023: как спортивные мероприятия мирового масштаба влияют на развитие территории".

Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета - самый молодой из действующих вузовских школ-интернатов, созданный в 1990 году. Три СУНЦа при Новосибирском, Московском и Санкт-Петербургском государственных университетах учреждены специальными постановлениями правительства СССР в 1963 году как структурные подразделения университетов для более полного раскрытия склонностей и способностей учащихся, повышения качества подготовки специалистов в области естественных и гуманитарных наук.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

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РоссияСвердловская область
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