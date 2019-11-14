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Житель Тюмени подал в суд на детский сад, не принявший его сына без реакции Манту

Позицию истца поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Член тюменского облизбиркома Александр Лобов подал в Ленинский районный суд Тюмени иск к руководству детского сада №158 и областной прокуратуре за отказ допустить его сына на занятия без реакции Манту. Позицию отца поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, ее официальный ответ есть в распоряжении ТАСС.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Родителям шестилетнего Савелия Лобова отказали в допуске к занятиям в детский сад №158 Тюмени из-за отсутствия у ребенка после летнего отдыха реакции Манту. В защиту прав сына Лобов обратился в областную прокуратуру, однако ожидаемых результатов это не принесло, в связи с чем в качестве ответчиков в иске фигурирует и надзорное ведомство.

"С учетом принципа добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии контакта с туберкулезным больным родители или иные законные представители ребенка вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не должно повлечь ограничения его права на посещение образовательного учреждения. <…> Полагаем недопустимым нарушение принципа добровольности вакцинации и туберкулинодиагностики детей, а также прав и свобод, связанных с отсутствием у ребенка поставленных профилактических прививок. Данный вывод подтверждается судебной практикой (определение Нижегородского областного суда от 13.11.2007 по делу №33-5475), той же позиции придерживается Генеральная прокуратура Российской Федерации", - говорится в документе.

Александр Лобов сообщил ТАСС, что он предоставил в дошкольное учреждение справки от врача-фтизиатра из тюменского областного диагностического центра №3, а также из городской поликлиники №17, подтверждающие, что его сын здоров и может посещать детское учреждение (копии документов имеются в распоряжении ТАСС). Однако их формулировки не устраивают администрацию детского сада. Ребенка отказываются допускать до занятий.

"Благо у мамы Савелия есть время находиться с ним дома, посещать спортивные секции, детские игровые комнаты, гулять с другими детьми на улице, читать, считать, смотреть добрые сказки, но дошкольного образования по программе он, к сожалению, не получает. Насколько я знаю, это первый такой случай в Тюменской области, когда разбирательство по острой для многих молодых родителей теме доходит до суда", - сказал Лобов.

По словам отца ребенка, защитить права и интересы сына в досудебном порядке через городской департамент образования или областную прокуратуру у него не получилось. С соответствующим заявлением он обратился в Ленинский районный суд Тюмени. Получение иска в Ленинском районном суде Тюмени ТАСС подтвердили, дата рассмотрения на данный момент не назначена.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаТюменская область
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