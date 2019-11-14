Жительница Чебаркуля получила семь лет колонии за склонение сына к употреблению наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал жительницу города Чебаркуля виновной в создании наркопритона и склонении несовершеннолетнего сына к употреблению синтетических наркотиков. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, сообщила журналистам областная прокуратура.

"Чебаркульский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, которая признана виновной по ч. 2 ст. 232 ("Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 230 ("Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств") УК РФ. <...> Судом ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, в квартире женщины находился наркопритон, где посторонние употребляли запрещенные вещества. За это они передавали ей часть принесенных с собой наркотиков. В 2017-2018 гадах она сама употребляла синтетические наркотики в присутствии сына 2004 года рождения и склонила подростка к тому же.