Число больных сахарным диабетом в Свердловской области выросло за четыре года на 6,3%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Доля взрослого населения, больного сахарным диабетом, увеличилась в Свердловской области за четыре года на 6,3% до 158 тыс. человек. Об этом в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила заведующая эндокринологическим отделением Свердловской областной клинической больницы №1 Татьяна Грачева.

"Если четыре года назад я говорила, что у нас [по Свердловской области] было 148 тыс. пациентов с сахарным диабетом, то на сегодняшний день их больше 158 тыс. То есть рост на 10 тыс., это очень значимый рост," - сказала она.

При этом, по ее словам, в основном такой рост идет за счет заболеваемости инсулиннезависимым диабетом - диабетом второго типа. Он, как правило, характерен для людей старше 40 лет с сидячим образом жизни. Первым типом сахарного диабета - инсулинзависимым - болеют 14 тыс. человек из числа взрослого населения, то есть около 9%.

Председатель региональной общественной организации "Свердловское диабетическое общество" Галина Василевская уточнила, что в прошлом году число больных составило порядка 156 тыс. человек, то есть за 10 месяцев этого года их число увеличилось на 2 тыс. По ее словам, на значительное увеличение числа больных повлияли плохая экология, стресс, лишний вес тела и неправильный образ жизни.