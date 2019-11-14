Из частного пансионата в Челябинской области расселяют людей из-за выявленных нарушений

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство социальных отношений Челябинской области совместно с региональным Министерством здравоохранения расселяют пожилых людей из частного пансионата в областном центре, где выездная проверка выявила нарушения. Людей временно перевозят в медицинские учреждения, сообщила ТАСС министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

По данным областного Министерства социальных отношений, в частном пансионате в Челябинске находились 54 пожилых человека. Выездная проверка показала, что в учреждении грубо нарушены нормы социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья. Подробностей о том, в чем заключаются нарушения, власти не уточняют.

"В настоящее время работа по эвакуации пожилых людей в медучреждения продолжается. По дальнейшему жизнеустройству в обязательном порядке будут приняты решения. Для всех будут обеспечены оптимальные условия проживания. Ситуация на контроле", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба Министерства социальных отношений сообщила журналистам, что гражданам по необходимости оказывают медицинскую помощь. Прорабатываются вопросы их устройства, в том числе в государственные учреждения социального обслуживания. К ситуации привлечены правоохранительные органы.