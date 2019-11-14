СК в Челябинске возбудил уголовное дело после инцидента в частном доме для престарелых

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности в частном доме престарелых, расположенном на территории Ленинского района областного центра. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления по региону.

Ранее со ссылкой на министра социальных отношений региона Ирину Буторину сообщалось, что власти вывезли из частного пансионата в Челябинске 54 пожилых человека и поместили их в медицинские учреждения. Причиной стала проверка, которая показала, что в учреждении были грубо нарушены нормы социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по материалам, поступившим из органов прокуратуры о результатах проверки частного дома престарелых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время 54 пациента дома престарелых размещены в медицинских учреждениях областного центра, где организовано незамедлительное обследование состояния их здоровья и предоставление необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках расследования проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления.